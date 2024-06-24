НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Подозреваемый в убийстве девочки в Кузбассе дезертировал с СВО

Источник:
Sibnet.ru
342 8
Подозреваемый в убийстве девочки в Топках в зале суда
Фото: © пресс-служба Томского гарнизонного военного суда

Экс-заключенный и участник СВО, обвиняемый в убийстве девочки в городе Топки Кемеровской области, заключен под стражу, сообщила пресс-служба Томского гарнизонного военного суда.

По данным следствия, 5 апреля рядовой Андрей Быков, служащий по контракту, дезертировал. 18 июня он напал на 12-летнюю девочку и оттащил в безлюдное место, чтобы изнасиловать.

Школьница сопротивлялась, поэтому он убил ее «из мести и с целью сокрытия преступления». Мужчина нанес жертве не менее двух ударов металлической заточкой в область груди и задушил штанами.

Помимо обвинения в убийстве, он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 131 (изнасилование) и части 3 статьи 338 УК РФ (дезертирство).

После задержания Быкова появилась информация, что он был неоднократно судим, в том числе за ц=убийство, а на СВО его завербовало Минобороны.

Еще по теме
Михаилу Ефремову предложили уйти на СВО ради освобождения
Экс-глава Кировской области Никита Белых вышел на свободу
Трех человек задержали по делу об отравлении более сотни москвичей
Дело о крупнейших в истории России взятках поступило в суд
смотреть все
ЧП #Громкое дело #Криминал #Кузбасс
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Врач назвал возраст, в котором надо завязывать с алкоголем
Убийство девочки в Кузбассе: задержан экс-заключенный и участник СВО
Китайский Zeekr запретил продавать автомобили в Россию
Япония ввела новый пакет санкций против России
Обсуждение (8)
Картина дня
Число жертв терактов в Дагестане выросло до 20 человек
Антонов обвинил США в поддержке преступлений Киева
Депутат Милонов призвал к наказанию для потных нерях
Диетолог посоветовала самую полезную окрошку
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
55
Япония ввела новый пакет санкций против России
44
Путин допустил поставки российского оружия в КНДР
41
Замглавы МИД РФ заявил, что Украина никогда не вступит в НАТО
34
Визит Путина в КНДР и Вьетнам сильно разозлил США
31
Сербские боеприпасы на сумму 800 млн евро попали на Украину