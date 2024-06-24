Подозреваемый в убийстве девочки в Кузбассе дезертировал с СВО

Экс-заключенный и участник СВО, обвиняемый в убийстве девочки в городе Топки Кемеровской области, заключен под стражу, сообщила пресс-служба Томского гарнизонного военного суда.

По данным следствия, 5 апреля рядовой Андрей Быков, служащий по контракту, дезертировал. 18 июня он напал на 12-летнюю девочку и оттащил в безлюдное место, чтобы изнасиловать.

Школьница сопротивлялась, поэтому он убил ее «из мести и с целью сокрытия преступления». Мужчина нанес жертве не менее двух ударов металлической заточкой в область груди и задушил штанами.

Помимо обвинения в убийстве, он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 131 (изнасилование) и части 3 статьи 338 УК РФ (дезертирство).

После задержания Быкова появилась информация, что он был неоднократно судим, в том числе за ц=убийство, а на СВО его завербовало Минобороны.