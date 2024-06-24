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Диетолог посоветовала самую полезную окрошку

Источник:
Sibnet.ru
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Окрошку нужно заправлять сметаной или йогуртом с низким процентом жирности, рассказала главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

«Кисломолочные продукты в окрошке — это источник полноценного белка, кальция, фосфора, магния, витаминов В12, А, Е, D. Они также обладают пробиотическим эффектом и благотворно влияют на работу желудочно-кишечного тракта», — приводит телеграм-канал столичного депздрава совет Стародубовой.

По ее словам, окрошку с добавлением кисломолочных продуктов, свежих овощей, зелени, диетических сортов мяса и птицы можно есть несколько раз в неделю. «Не забывая при этом о разнообразии рациона», — добавила врач.

«Если вы заправляете окрошку квасом, то выбирайте сорта с наименьшим содержанием сахара. С осторожностью отнеситесь к квасу промышленного производства: в большинстве его рецептур очень много сахара», — предупредила диетолог.

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