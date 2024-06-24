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Huawei запустила мобильную ОС полностью очищенную от Android

Источник:
«Газета.ру»
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Компания Huawei официально представила бета-версию своей новой мобильной операционной системы HarmonyOS NEXT, полностью избавленной от элементов операционной системы Android.

HarmonyOS NEXT построена на базе микроядерной архитектуры OpenHarmony и представляет собой распределенную операционную систему, не основанную на Android или Linux, а использующую собственное микроядро HarmonyOS, приводит «Газета.ру» сообщение компании.

Система будет поддерживать только нативные приложения, скомпилированные с помощью Ark Compiler, и сервисы Huawei Mobile Services (HMS), что означает несовместимость с Android приложениями и APK-файлами.

Новая система обещает улучшение общей производительности на 30%, увеличение скорости подключения между устройствами в три раза и снижение энергопотребления на 20%. С точки зрения дизайна и пользовательского интерфейса, HarmonyOS NEXT остается похожей на привычные мобильные ОС.

Одним из ключевых преимуществ HarmonyOS NEXT является его единая структура, которая объединяет локальные и облачные ресурсы, обеспечивая бесшовное взаимодействие между устройствами без необходимости установки дополнительных приложений.

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