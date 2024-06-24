Применение переменных ставок по кредитам резко огранили в России

Банки с 1 сентября года банки смогут использовать переменные процентные ставки только с большими ограничениями, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Использовать плавающую ставку вообще запретят для долгосрочных кредитов — свыше двадцати лет. В таких случаях можно будет устанавливать только фиксированные проценты, приводит «Российская газета» текст документа.

Для кредитов, которые выдаются на иные сроки, будут установлены существенные ограничения. Банки смогут выдавать кредиты с плавающей ставкой, по сути, только в двух случаях.

Первый — если это ипотечный кредит на срок не более двадцати лет и на сумму от 200 до 1000 среднемесячных зарплат в России. Таким образом, при текущем уровне зарплат нижняя планка по ипотеке с плавающей ставкой будет около 15 миллионов рублей, а верхняя — примерно 73 миллиона.

Второй случай — плавающая ставка может применяться в потребкредитах, если их сумма превышает среднемесячную зарплату в 200 раз. Как уже было сказано, речь о 15 миллионов рублей и более.

Заемщики, привлекающие такие большие средства, обычно могут правильно оценить риски переменной ставки, объяснили авторы закона.