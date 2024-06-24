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Водонаева в белье сфотографировалась в стиле «Аленушки» Васнецова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @alenavodonaeva

Модель и блогер Алена Водонаева опубликовала снимки с фотосессии в стиле картины Виктора Васнецова «Аленушка».

Водонаева выбрала для фотосессии лесную поляну с высокой травой и камень, на котором расположилась, как героиня картины «Аленушка».

Блогер повязала платок, надела высокие сапоги, а из одежды оставила только прозрачное боди.

Подписчики Водонаевой сразу считали с фотографий отсылку к Васнецову, но идею осудили. Многие написали в комментариях, что пародировать искусство таким образом — пошло.

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