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Орбан призвал убрать фон дер Ляйен «из‑за низкой эффективности»

Источник:
ТАСС
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал сменить Урсулу фон дер Ляйен на посту председателя Еврокомиссии (ЕК), назвав время ее правления худшим в истории ЕС.

Отвечая на вопрос, почему он препятствует назначению фон дер Ляйен на второй срок, Орбан сказал: «Из-за ее низкой эффективности». «Европа нуждается в более эффективном руководстве, есть достаточно талантливых политиков, которые могут это делать», — цитирует ТАСС премьера Венгрии.

«Прошедшие пять лет были, возможно, худшими пятью годами в истории ЕС. Успехи Еврокомиссии и брюссельской элиты слабые», — считает Орбан. Премьер отметил, что на выборах в Европарламент люди показали, что хотят изменений в Брюсселе.

Фон дер Ляйен ранее была выдвинута кандидатом на пост главы ЕК на съезде Европейской народной партии. Глава ЕК назначается решением лидеров стран сообщества на саммите ЕС и утверждается тайным голосованием в Европарламенте.

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Политика #Мир
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