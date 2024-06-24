НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Вебкам‑модель рассказала о самом странном запросе от подписчика

Источник:
«Лента.ру»
244 0

Звезда платформы по продаже откровенного контента OnlyFans Химена Саенз рассказала о самом странном запросе подписчика.

Однажды мужчина попросил Саенз включить песню о леггинсах, надеть длинные сапоги и в них давить мармеладных мишек, приводит «Лента.ру» рассказ модели, которым она поделилась в подкасте Only Stans. «Это очень странно», — отметила она.

По словам Саенз, от подписчиков приходят странные, а иногда пугающие запросы. Люди часто просят у моделей OnlyFans отправлять им поношенные вещи, например нижнее белье или носки, сказала она.

«Одна модель рассказывала, что у нее был подписчик, который просил ее вставить ключ в свое тело, прокрутить его и делать это до тех пор, пока не пойдет кровь, и повторять это несколько недель подряд», — вспомнила пугающий случай Саенз.

Еще по теме
Байден тренируется подолгу стоять ради дебатов с Трампом
Власти Таджикистана запретили ношение «чуждой одежды»
Обама увел со сцены застывшего Байдена
Порномодель сколотила состояние на сломанных ногах
смотреть все
Жизнь #Курьезы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Врач назвал возраст, в котором надо завязывать с алкоголем
Убийство девочки в Кузбассе: задержан экс-заключенный и участник СВО
Китайский Zeekr запретил продавать автомобили в Россию
Япония ввела новый пакет санкций против России
Обсуждение (0)
О самом главном
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Как вести себя с бывшим: типовые ошибки
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
55
Япония ввела новый пакет санкций против России
44
Путин допустил поставки российского оружия в КНДР
41
Замглавы МИД РФ заявил, что Украина никогда не вступит в НАТО
34
Визит Путина в КНДР и Вьетнам сильно разозлил США
31
Сербские боеприпасы на сумму 800 млн евро попали на Украину