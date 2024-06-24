Вебкам‑модель рассказала о самом странном запросе от подписчика

Звезда платформы по продаже откровенного контента OnlyFans Химена Саенз рассказала о самом странном запросе подписчика.

Однажды мужчина попросил Саенз включить песню о леггинсах, надеть длинные сапоги и в них давить мармеладных мишек, приводит «Лента.ру» рассказ модели, которым она поделилась в подкасте Only Stans. «Это очень странно», — отметила она.

По словам Саенз, от подписчиков приходят странные, а иногда пугающие запросы. Люди часто просят у моделей OnlyFans отправлять им поношенные вещи, например нижнее белье или носки, сказала она.

«Одна модель рассказывала, что у нее был подписчик, который просил ее вставить ключ в свое тело, прокрутить его и делать это до тех пор, пока не пойдет кровь, и повторять это несколько недель подряд», — вспомнила пугающий случай Саенз.