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Депутат Милонов призвал к наказанию для потных нерях

Источник:
Sibnet.ru
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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил приравнять очевидное несоблюдение личной гигиены летом к хулиганству и штрафовать за это.

«Перелет на самолете или поездка на поезде в компании с неряхой превращается в настоящее испытание и пытку в условиях летней жары. А если нечистоплотный гражданин соседствует с детьми, то для родителей это становится дополнительной без преувеличения опасностью и стрессом», — приводит RT обращение Милонова на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.

По его словам, эффективных механизмов законного воздействия на таких граждан не существует. Депутат попросил главу МВД оценить возможность изменений в Кодекс об административных правонарушениях в части наказания за очевидное несоблюдение личной гигиены и приравнивания этого, к примеру, к мелкому хулиганству.

Мелкое хулиганство наказывается штрафом от 500 до 1 тысячи рублей или административным арестом на срок до 15 суток. Сейчас этим считается нецензурная брань в общественном месте.

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Asd10

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mosquito__2010

Про Израиль сильно уж так не беспокойся. Дело дойдёт и до него, и за горе Палестины отвечать придётся...

physx

Вроде понимаешь что к чему, но тем не менее занимаешь прозападную позицию? Это как?..

mosquito__2010

Конечно это все осознают. США и Британия всегда были теми странами кто устраивает бесконечные войны и...