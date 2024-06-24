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Россиянам пообещали скорый скачок цен на аренду жилья

Источник:
«Газета.ру»
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Стоимость аренды жилья в России вырастет на 5% в июле по сравнению с июнем 2024 года, такой прогноз дал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

«В целом арендные ставки у нас очень сильно будут отличаться от 2023 года ввиду того, что ключевая ставка осталась без изменений на уровне 16%, но ряд банков уже сейчас повысили ставку на рыночную ипотеку, и, соответственно, ипотека по факту становится вообще недоступной практически большому кругу клиентов», — сказал Ракута в интервью «Газете.ру».

По его словам, когда в России действует заградительная ставка по ипотеке, вырастает спрос на аренду жилья. В первую очередь растет спрос на студии и однокомнатные и двухкомнатные квартиры, в меньшей степени на «трешки».

По данным «Авито Недвижимости», по итогам двух недель июня 2024 года средние цены на аренду жилья в России составили 30 тысяч рублей. «Однушки», студии, «двушки» и «трешки» сдаются по 25, 35 и 50 тысяч рублей соответственно.

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Экономика #Квадраты
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