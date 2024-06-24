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Антонов обвинил США в поддержке преступлений Киева

Источник:
Sibnet.ru
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Вашингтонская администрация поддерживает Киев в совершении преступлений, включая удары по мирному гражданскому населению, заявил в воскресенье посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя отсутствие реакции США на удар ракетами ATACMS по мирным людям в Севастополе.

«Администрация демонстративно поддерживает преступления киевского режима. Встала на сторону международного терроризма. Потворствует ударам бандеровцев по мирному гражданскому населению. Нет никакого оправдания кровавым деяниям ВСУ», — приводит заявление Антонова телеграм-канал российского посольства в США.

Посол отметил, что атака была совершена целенаправленно во время концентрации максимального количества россиян на берегу. «Гнев и негодование вызывают попытки Вашингтона замолчать ужасное преступление против граждан России. Американцам не отсидеться за океаном и не уйти от ответственности за кровь и слезы безвинных людей», — сказал Антонов.

По его словам, для «политиков в Вашингтоне очевидно, что кассетные боеприпасы в ракетах АТACMS не могут быть запущены без участия американских специалистов и поддержки со стороны разведки США». «Неслучайно вражеские беспилотники кружатся над Черным морем практически каждый день», — подчеркнул он.

В воскресенье, 23 июня силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Севастополь. ВСУ применили поставленные США ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из них были сбиты, одна под воздействием российской ПВО взорвалась над городом.

По последним данным, в результате атаки погибли 4 человека, включая двух детей, пострадал 151 человек, 82 госпитализированы.



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Asd10

Потому , что завтра на работу.

mosquito__2010

Про Израиль сильно уж так не беспокойся. Дело дойдёт и до него, и за горе Палестины отвечать придётся...

physx

Вроде понимаешь что к чему, но тем не менее занимаешь прозападную позицию? Это как?..

mosquito__2010

Конечно это все осознают. США и Британия всегда были теми странами кто устраивает бесконечные войны и...