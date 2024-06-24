Получившая нейтральный статус пловчиха Ефимова пропустит Олимпиаду

Российская пловчиха Юлия Ефимова, получившая нейтральный статус, не смогла квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже.

Ефимова победила на дистанции 100 метров брассом на национальном чемпионате Багамских островов, но показанного ею времени не хватило, чтобы отобраться на Олимпиаду. Спортсменка преодолела дистанцию 1.07,98. Норматив А составляет 1.06,79, норматив В — 1.07,12.

«Обидно, что я на тренировках до этого показывала нормальное время. Это смешные результаты для меня», — сказала Ефимова «Матч ТВ».

По ее словам, она не успела акклиматизироваться, в страну летела 25 часов из Москвы.

Ефимовой 32 года, она трехкратный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира. Олимпиада в Париже могла стать для пловчихи пятой в карьере.