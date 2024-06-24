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Сериал «Сладкая жизнь» получит продолжение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Сладкая жизнь»

Откровенный сериал «Сладкая жизнь» продлили на четвертый сезон спустя 0 лет после выхода первого сезона. Об этом стало известно в ходе деловой программы фестиваля «Пилот».

Действия в четвертом сезоне развернуться спустя 10 лет после событий третьего сезона. Все прежние актеры вернуться к ролям, сообщает издание ОСН.

По сюжету сериала «Сладкая жизнь», в Москву из Перми переезжает танцовщица Саша. Она попадает в компанию людей, которые привыкли жить на широкую ногу и их привлекают только деньги и наслаждение.

Саша сильно отличается от главных героев принципиальностью и жестким характером. С ее появлением жизнь всех героев меняются.

Сериал выходил на ТНТ с 2014 по 2016 год. Главные роли исполнили Мария Шумакова, Марта Носова, Лукерья Ильяшенко, Анастасия Меськова, Роман Маякин, Никита Панфилов. Дата премьеры нового сезона пока не раскрывается.

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Asd10

Потому , что завтра на работу.

mosquito__2010

Про Израиль сильно уж так не беспокойся. Дело дойдёт и до него, и за горе Палестины отвечать придётся...

physx

Вроде понимаешь что к чему, но тем не менее занимаешь прозападную позицию? Это как?..

mosquito__2010

Конечно это все осознают. США и Британия всегда были теми странами кто устраивает бесконечные войны и...