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Число пострадавших от удара по Севастополю выросло до 151

Источник:
Sibnet.ru
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Четыре человека, в том числе двое детей, погибли, 151 человек обратился за медицинской помощью обратился 151 человек, госпитализированы 82, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Есть случаи, когда в состоянии шока люди шли домой, думая, что у них небольшая ссадина. После того, как стали чувствовать себя хуже, обратились в больницу, и на КТ (компьютерной томографии. — Прим. ред.) обнаружены были осколки», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.

По его словам, в город по поручения президента Владимира Путина прибыла сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф, врачи учреждений, подведомственных Минздраву РФ, Департаменту здравоохранения Москвы, специалисты МЧС (психологи).

Понедельник, 24 июня, объявлен в Севастополе днем траура. В городе появились стихийные мемориалы: люди приносят цветы и детские игрушки в память о погибших.

ВСУ в воскресенье, 23 июня атаковали город американскими тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. СКР возбудил уголовное дело по статье «Теракт». 

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Топ комментариев

Asd10

У ВСУ "нет личного состава", но ты прогнозируешь " успешный прорыв ВСУ "??? Это как так???

Asd10

Потому , что завтра на работу.

pepelmetal

А чего тогда твои хозяева поскуливают ?

Asd10

Устал стоять в позе низкого старта? 😄 А куда бежать собрался?