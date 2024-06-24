Глава Дагестана заявил о гибели при теракте 15 полицейских

Сотрудники полиции стали жертвами нападения боевиков в Дагестане, сообщил глава региона Сергей Меликов.

«Более 15 сотрудников полиции стали жертвами сегодняшнего теракта, с оружием в руках защищая мир и покой Дагестана», — сказал глава Дагестана в видеозаписи, опубликованной в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате теракта погибли несколько гражданских. Среди них священник отец Николай, более 40 лет служивший в православном храме в Дербенте, уточнил Меликов.

Ситуация в Дагестане после серии терактов находится под контролем властей и правоохранительных органов, отметил Меликов. «Хотел бы попросить <…> сохранять спокойствие. Ситуация контролируется органами государственной власти, правоохранительными органами», — отметил глава региона.

Вечером в воскресенье, 23 июня террористы обстреляли синагогу и церковь в Дербенте. В Махачкале боевики напали на пост ДПС.