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«Три богатыря» не смогли превзойти американскую «Головоломку»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из мультфильма «Три богатыря: Ни дня без подвига»

Новый мультфильм «Три богатыря: Ни дня без подвига» не сумели превзойти в прокате анимацию от Pixar «Головоломка 2», несмотря на преимущество показа в России и Белоруссии.

«Головоломку 2» показывают в странах СНГ без России и Белоруссии, и мультфильм собрал в прокате за второй уикенд 79,5 миллионов рублей. Новинка про «Богатырей» в странах СНГ с учетом России и Белоруссии собрала 61,6 миллиона рублей.

На третьем месте по сборам еще одна новинка — легкая музыкальная мелодрама «Тур с Иванушками». Касса фильма за первый уикенд составила 40,8 миллиона рублей.

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