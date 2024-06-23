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Боевики подожгли синагогу и напали на полицейских в Дербенте

Источник:
ТАСС
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Неизвестные напали на синагогу и церковь в Дербенте, а также обстреляли полицейских из автоматического оружия, сообщили в МВД Дагестана.

«Примерно в 18.00 [мск] в Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь. По предварительной информации, один сотрудник полиции погиб, один ранен», — рассказали ТАСС в пресс-служба МВД республики.

По информации ведомства, автомобиль, на котором скрылись подозреваемые, объявлен в ориентировку: «Volkswagen Polo белого цвета, госномер 921. Обстоятельства уточняются. Информация о погибших и раненых сотрудниках полиции уточняется», — добавили в пресс-службе.

Позже в мэрии Дебента сообщили, что «после нападения горит синагога». Сотрудники МЧС тушат пожар.


Почти одновременно с этим в Махачкале неизвестные напали на пост ДПС на улице Ермошкина. По данным МВД, один сотрудник полиции погиб, еще шестеро пострадали. Предварительно, среди гражданского населения жертв и раненых нет.

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Asd10

Потому , что завтра на работу.

jeryakob

главное, на руль не забудьте свой шильдик приклеить. не то мишустин заругает

Asd10

У ВСУ "нет личного состава", но ты прогнозируешь " успешный прорыв ВСУ "??? Это как так???

Alhazred

Да миллионы же... Не мелочись)))