Боевики подожгли синагогу и напали на полицейских в Дербенте

Неизвестные напали на синагогу и церковь в Дербенте, а также обстреляли полицейских из автоматического оружия, сообщили в МВД Дагестана.

«Примерно в 18.00 [мск] в Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь. По предварительной информации, один сотрудник полиции погиб, один ранен», — рассказали ТАСС в пресс-служба МВД республики.

По информации ведомства, автомобиль, на котором скрылись подозреваемые, объявлен в ориентировку: «Volkswagen Polo белого цвета, госномер 921. Обстоятельства уточняются. Информация о погибших и раненых сотрудниках полиции уточняется», — добавили в пресс-службе.

Позже в мэрии Дебента сообщили, что «после нападения горит синагога». Сотрудники МЧС тушат пожар.

Почти одновременно с этим в Махачкале неизвестные напали на пост ДПС на улице Ермошкина. По данным МВД, один сотрудник полиции погиб, еще шестеро пострадали. Предварительно, среди гражданского населения жертв и раненых нет.