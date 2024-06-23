Число жертв атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь возросло до пяти, среди них трое детей, сообщил губернатор губернатор города Михаил Развожаев.

«К сожалению, у нас сейчас, в настоящий момент, 124 пострадавших, из них трое погибших детей и двое погибших взрослых», — сказал Развожаев. Он уточнил, что пять детей находятся в реанимации, остальные пострадавшие получили ранения легкой и средней тяжести.

По словам губернатора, ему позвонил президент Владимир Путин. Он поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь Севастополю. Направлен борт из Москвы. После получения первой помощи дети будут направлены в лучшие московские больницы.

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В связи с трагедией в Севастополе в понедельник, 24 июня, объявлен День траура. В знак траура будут приспущены государственные флаги.