Ответственность за удар по Севастополю несут, прежде всего, США, чьи специалисты вводят полетные задания в ракеты ATACMS, говорится в заявлении Минобороны России.

«В ходе отражения ракетной атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты ATACMS были перехвачены. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя», — сказано в заявлении.

В военном ведомстве подчеркнули, что ракеты были оснащены кассетными боевыми частями, которые используются ударов по площадям для уничтожения живой силы противника.

«Все полетные задания ATACMS вводят американские специалисты на основе данных спутниковой разведки США, в связи с чем ответственность за эту атаку несет Вашингтон, который поставил такие ракеты Киеву», — заявили в Минобороны России.

Пять человек, в том числе трое детей, погибли при ударе по Севастополю

Удар ВСУ по мирным жителям Севастополя не останется без ответа, отметили в российском военном ведомстве.