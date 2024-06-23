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Байден тренируется подолгу стоять ради дебатов с Трампом

Источник:
РИА Новости
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Президент США Джо Байден тренируется стоять 90 минут на ногах в рамках подготовки к дебатам со своим оппонентом Дональдом Трампом, сообщила старший корреспондент телеканала ABC из пула Белого дома Селина Ван.

Байден «засел» в своей загородной резиденции в Кемп-Дэвиде вместе с командой ближайших советников, приводит РИА Новости слова Ван. Источник из окружения президента сообщил ей, что подготовка главы Белого дома к дебатам состоит из двух основных частей.

Первый этап посвящен изучению материалов и необходимой информации, проработке тезисов.

«Вторая часть подготовки к дебатам. Это будет фактически воплощение тезисов в жизнь с помощью этой имитации дебатов, включающую в себя 90-минутные формальные дебаты, в ходе которых президент все время будет стоять на ногах, имитируя то, что ему придется делать в режиме реального времени на следующей неделе», — рассказала Ван.

В окружении Байдена считают, что Трамп на этих дебатах будет «более дисциплинированной версией самого себя», но президент готовится «ко всем возможным сценариям», добавила Ван.

Первые дебаты Байдена и Трампа состоятся в Атланте 27 июня.

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