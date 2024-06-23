Сербские боеприпасы на сумму 800 млн евро попали на Украину

Поставляемые Сербией в США и страны Евросоюза боеприпасы в итоге попадают на Украину, объем такого экспорта с начала СВО составил около 800 млн евро, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

В интервью изданию президент Сербии Александр Вучич назвал эту цифру в целом точной, отметив, что» может быть, в течение двух или трех лет, да, что-то в этом роде». «Да, мы экспортируем наши боеприпасы», — приводит «Интерфакс» выдержки из интервью.

Президент пояснил, что это не его дело. «Моя работа заключается в том, чтобы гарантировать, что мы законно обращаемся с нашими боеприпасами, что мы их продаем. Я должен заботиться о своих людях, и это все. Это все, что я могу сказать. У нас есть друзья в Киеве и в Москве. Это наши братья — славяне», — заявил Вучич.

Как пишет издание, задачей Запада было отдалить Сербию от России и добиться от Белграда поддержки Киева «Европа и США годами работали над тем, чтобы отдалить Вучича от Путина», — сказал изданию неназванный западный дипломат.

В итоге Западу это удалось: «Вучич не встречался и даже не звонил Путину в течение многих лет», заключила газета.