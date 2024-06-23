БМП‑2 и БМД‑4 стали оснащать комплексом «Накидка»

БМП-2 и десанта БМД-4 начали штатно оснащать маскировочным комплексом «Накидка», что особенно актуально в условиях вылетов дронов «Баба-яга», сообщила пресс-служба холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех).

Необходимость оснащения БМП-3 комплектами средств снижения заметности, радиопоглощающим материалом «Накидка» подсказана военными, рассказали ТАСС в пресс-службе.

Сделанная из синтетического теплоизоляционного и радиопоглощающего материала «Накидка» делает машину менее заметной в радиолокационном и инфракрасном диапазонах. Материал значительно уменьшает тепловое излучение машины — благодаря этому БМП труднее обнаружить.

В пресс-службе пояснили, что это особенно актуально в ночное время, когда тяжелые дроны, получившие в войсках прозвище «Баба-яга», вылетают на охоту, а видеть им в темноте помогают тепловизоры. Понятно, что такой «маскхалат» необходим любой технике в зоне проведения СВО.

В настоящее время, кроме БМП-3, «Накидками» оснащается и другая бронетехника холдинга, в том числе БМП-2М, БМД-4М и БТР-МДМ, уточнили в холдинге.