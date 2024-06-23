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Флагманская модель iPhone 15 Plus подешевела в России на 40%

Источник:
Hi-Tech Mail.ru
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Одна из последних моделей смартфонов компании Apple iPhone 15 Plus подешевела в российских онлайн-магазинах — со 140 до 85 тысяч рублей.

Смартфон за последние девять месяцев стал дешевле почти на 40%. Динамику цен стоимости iPhone 15 Plus проанализировал портал Hi-Tech Mail.ru.

Компания Apple представила новые айфоны 15-й серии в сентябре 2023 года. В линейку вошли четыре смартфона: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Plus-версия отличается от обычного iPhone 15 более широким экраном с диагональю 6,7 дюйма против 6,1 дюйма у базовой модели.

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Топ комментариев

Alhazred

Да миллионы же... Не мелочись)))

Asd10

Потому , что завтра на работу.

jeryakob

главное, на руль не забудьте свой шильдик приклеить. не то мишустин заругает

mosquito__2010

Даже цикады хотят отыметь пиндосов. Нагрешили.