Одна из последних моделей смартфонов компании Apple iPhone 15 Plus подешевела в российских онлайн-магазинах — со 140 до 85 тысяч рублей.

Смартфон за последние девять месяцев стал дешевле почти на 40%. Динамику цен стоимости iPhone 15 Plus проанализировал портал Hi-Tech Mail.ru.

Компания Apple представила новые айфоны 15-й серии в сентябре 2023 года. В линейку вошли четыре смартфона: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Plus-версия отличается от обычного iPhone 15 более широким экраном с диагональю 6,7 дюйма против 6,1 дюйма у базовой модели.