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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Патрулирование Су‑35С в зоне СВО показали на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Минобороны России опубликовало видео выполнения истребителем Су-35С боевой задачи в зоне специальной военной операции.

Многоцелевой истребитель с управляемым вектором тяги Су-35С выполнил боевую задачу по патрулированию и прикрытию действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр», говорится в сообщении МО РФ.

«После выполнения боевого задания вся группа успешно вернулась на аэродром базирования. По докладу разведки цель была успешно поражена», — уточнили в российском военном ведомстве.

Основной задачей боевого вылета было уничтожение воздушных целей ВСУ, рассказал летчик Су-35. «Выполнил взлет, отход по маршруту в заданный район зоны дежурства. Данный боевой полет выполнялся с целью своевременного обнаружения, захвата и уничтожения воздушных целей», — отметил он.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие #Видеоновости
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Топ комментариев

Alhazred

Да миллионы же... Не мелочись)))

Asd10

Потому , что завтра на работу.

jeryakob

главное, на руль не забудьте свой шильдик приклеить. не то мишустин заругает

mosquito__2010

Даже цикады хотят отыметь пиндосов. Нагрешили.