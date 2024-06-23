Патрулирование Су‑35С в зоне СВО показали на видео

Минобороны России опубликовало видео выполнения истребителем Су-35С боевой задачи в зоне специальной военной операции.

Многоцелевой истребитель с управляемым вектором тяги Су-35С выполнил боевую задачу по патрулированию и прикрытию действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр», говорится в сообщении МО РФ.

«После выполнения боевого задания вся группа успешно вернулась на аэродром базирования. По докладу разведки цель была успешно поражена», — уточнили в российском военном ведомстве.

Основной задачей боевого вылета было уничтожение воздушных целей ВСУ, рассказал летчик Су-35. «Выполнил взлет, отход по маршруту в заданный район зоны дежурства. Данный боевой полет выполнялся с целью своевременного обнаружения, захвата и уничтожения воздушных целей», — отметил он.