Эксперт объяснила, почему мужчины засыпают после секса

Сексолог Селина Нгуен рассказала, почему мужчин после секса тянет в сон и как этого избежать для продолжения эмоционального контакта.

«Это может сильно расстраивать и разочаровывать партнершу, когда мужчина просто отворачивается от нее после того, что, как мы надеемся, было очень близким, интимным опытом», — объяснила порталу «Здоровье Mail.ru» Нгуен.

Но, по ее словам, это не значит, что мужчинам нужен только секс. У мужчин после полового контакта вырабатывается гормон пролактин, который вызывает сонливость.

«Даже если сравнивать партнерский секс с мастурбацией, мужской организм, как правило, выделяет примерно в четыре раза больше пролактина, который является нейромедиатором, помогающим нам заснуть», — подчеркнула эксперт.

Так происходит в результате эволюции: мужчинам нужно больше времени, чтобы восстановиться перед повторной попыткой. «Именно поэтому мужчины засыпают, а у женщин вырабатывается больше гормона окситоцина, который способствует объятиям и желанию чувствовать близость и более тесную связь с партнером на эмоционально-ментальном уровне», — рассказала сексолог.

Чтобы избежать обид, можно попробовать перенести секс из спальни в другое место, где уснуть не выйдет. Также могут помочь привычка вместе ходить в душ или эксперименты со светом — возможно, при ярком освещении мужчину не будет так сильно клонить в сон.