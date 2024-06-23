Honda прекратит производство самого популярного в мире мопеда

Японский концерн Honda к ноябрю 2025 года прекратит производство мопедов с объемом двигателя 50 кубических сантиметров и меньше, включая самую продаваемую в мире серию Super Cub.

Причиной такого решения стало введение более строгих стандартов эксплуатации транспортных средств и требований к выбросам выхлопных газов, приводит ТАСС сообщения японских СМИ.

Кроме того, продажи таких мопедов сейчас находятся на минимальном уровне из-за широкого распространения электрических велосипедов, самокатов и мотоциклов.

Honda производит 15 моделей мопедов с объемом двигателя до 50 кубических сантиметров. При таком объеме трудно поддерживать высокие стандарты по выбросам выхлопных газов, поскольку катализатору требуется значительное время, чтобы достичь рабочей температуры

Внедрение более эффективных катализаторов приведет почти к двукратному росту цен этой категории мопедов и поставит их на один уровень с моделями более высокой категории.