Профсоюзы призвали ввести нулевой НДФЛ для малообеспеченных

Россияне, которые получают заработную плату в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ), должны иметь нулевую ставку НДФЛ, заявила заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина.

«Проведу аналогию с налогом на прибыль — предприниматель не платит его с себестоимости продукции, то есть с затрат. Так и работник не должен платить налог на доход с той суммы, которая по минимуму возмещает затраты его рабочей силы, прежде всего физиологические», — сказала Кузьмина в интервью ТАСС.

Также профсоюзы считают, что МРОТ должен быть сориентирован на минимальный потребительский бюджет. «Который, в отличие от прожиточного минимума, является потребительским бюджетом более высокого порядка и только он может обеспечить нормальное (а не суженное) воспроизводство рабочей сил», — пояснила Кузьмина.

По ее словам, страховые выплаты в связи с утратой заработной платы по тем или иным причинам, конечно, должны быть увязаны с величиной этой самой заработной платы.