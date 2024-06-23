Визит президента России Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам воплотил в жизнь худшие опасения Соединенных штатов, заявил американский посол в Японии Рам Эмануэль.

«Дерзкий» визит Путина сулит Вашингтону серьезные проблемы в азиатском регионе помимо существующих конфликтов вокруг Тайваня и Южно-Китайского моря, пишет New York Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

«Четыре дня в Азии. Это все, что было нужно президенту России Владимиру Путину, чтобы разозлить Вашингтон», — отметил автор статьи Дамьен Кейв.

По мнению посла Эмануэля, президент России своей поездкой прямо заявил США, что Москва намерена стать лидером государств, которые стремятся к независимости от Вашингтона.