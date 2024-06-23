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Визит Путина в КНДР и Вьетнам сильно разозлил США

Источник:
New York Times
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Президент России Владимир Путин с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом.
Президент России Владимир Путин с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом
Фото: © пресс-служба Кремля

Визит президента России Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам воплотил в жизнь худшие опасения Соединенных штатов, заявил американский посол в Японии Рам Эмануэль.

«Дерзкий» визит Путина сулит Вашингтону серьезные проблемы в азиатском регионе помимо существующих конфликтов вокруг Тайваня и Южно-Китайского моря, пишет New York Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

«Четыре дня в Азии. Это все, что было нужно президенту России Владимиру Путину, чтобы разозлить Вашингтон», — отметил автор статьи Дамьен Кейв. 

По мнению посла Эмануэля, президент России своей поездкой прямо заявил США, что Москва намерена стать лидером государств, которые стремятся к независимости от Вашингтона.

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Топ комментариев

Alhazred

Да миллионы же... Не мелочись)))

Asd10

Потому , что завтра на работу.

jeryakob

главное, на руль не забудьте свой шильдик приклеить. не то мишустин заругает

mosquito__2010

Даже цикады хотят отыметь пиндосов. Нагрешили.