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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ начал испытания нового кроссовера

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ проводит испытания новой модели кроссовера — в нем узнали китайский Chery Tiggo 8. Он превратится в российский под брендом Xcite.

«Автомобиль НТЦ ВАЗа с заклеенными шильдиками, вероятно, будущая модель X-Сross 8», — говорится в сообщении инсайдерского паблика Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

«Это не будущая модель. Это вчерашний день китайского автопрома. И свидетельство деградации автозавода», — написал под постом один из комментаторов.

Новая модель кроссовера на тестах АвтоВАЗа
Фото: © Avtograd News

В тестовом автомобиле узнали китайский Chery Tiggo 8 Pro.

«Автозавод Санкт-Петербург» (бывшее предприятие Nissan, теперь принадлежащее АвтоВАЗу) планирует в сентябре представить вторую модель, которая будет превосходить Xcite X-Сross 7 по размерам и получит полный привод, сообщил «Ведомостям» генеральный директор предприятия Иван Миронов.

Завод начал выпуск автомобилей под брендом Xcite в январе 2024 года. Первая модель, X-Cross 7, по всем характеристикам совпадает с китайским Chery Tiggo 7 Pro.

Тема: Русские машины
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