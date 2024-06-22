АвтоВАЗ начал испытания нового кроссовера

АвтоВАЗ проводит испытания новой модели кроссовера — в нем узнали китайский Chery Tiggo 8. Он превратится в российский под брендом Xcite.

«Автомобиль НТЦ ВАЗа с заклеенными шильдиками, вероятно, будущая модель X-Сross 8», — говорится в сообщении инсайдерского паблика Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

«Это не будущая модель. Это вчерашний день китайского автопрома. И свидетельство деградации автозавода», — написал под постом один из комментаторов.

В тестовом автомобиле узнали китайский Chery Tiggo 8 Pro.

«Автозавод Санкт-Петербург» (бывшее предприятие Nissan, теперь принадлежащее АвтоВАЗу) планирует в сентябре представить вторую модель, которая будет превосходить Xcite X-Сross 7 по размерам и получит полный привод, сообщил «Ведомостям» генеральный директор предприятия Иван Миронов.

Завод начал выпуск автомобилей под брендом Xcite в январе 2024 года. Первая модель, X-Cross 7, по всем характеристикам совпадает с китайским Chery Tiggo 7 Pro.