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Победитель «Новой битвы экстрасенсов» серьезно обошел конкурентов

Источник:
Sibnet.ru
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Артем Краснов
Артем Краснов
Фото: © кадр из «Новой Битвы экстрасенсов»

Финал «Новой Битвы экстрасенсов» показали в эфире канала ТНТ в субботу, 22 июня. Победитель вампир Артем Краснов сильно оторвался от соперников по голосам.

О победе Краснова стало известно во вторник, когда после съемок он опубликовал в телеграм-канале фото со съемок. Но только в эфире финала были озвучены все места финалистов.

Четвертое место занял Александр Саков, третье место досталось Лизе Петровой, а Максим Левин, который однажды уже был победителем проекта, получил второе место.

Ведущий Марат Башаров сообщил, что у Краснова серьезный отрыв от соперников по зрительским голосам. За вампира проголосовало более 60% зрителей, у Левина 15%, у Петровой чуть больше 13%, а Сакову досталось 10% голосов.

По правилам проекта, Артем Краснов сможет участвовать в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших», куда также собрался Левин, и Олег Шепс, пообещавший «поставить на место» Краснова.

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почему ты Путина называешь своим президентом?

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