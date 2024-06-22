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Медведев завел телеграм-канал «для англосаксов»

Источник:
Sibnet.ru
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Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев начал вести телеграм-канал на английском языке.

«Специально для англосаксов решил сделать отдельный ресурс. Пусть наслаждаются!» — написал Медведев в русскоязычном телеграм-канале.

Он прорекламировал канал на своей странице в соцсети X. В посте Медведев заявил, что в X нет свободы слова, так как ему не дают премиум-аккаунт. «Придется ответить на эти манипуляции активным применением новой российской мегабомбы ФАБ-3000! Вы можете найти ее в моем новом Telegram-канале», — написал зампред.

Первой записью в новом телеграм-канале стало стилизованное изображение американского президента Джо Байдена, на котором его лицо представлено в виде черепа. «Привет всем англоязычным!» — поприветствовал подписчиков Медведев.

Следом зампред СБ РФ опубликовал перевод своей публикации о странном подходе США к обсуждению ДСНВ: желании ограничить стратегические вооружения, одновременно ведя против России военные действия через Украину.

На момент публикации у англоязычного телеграм-канала Медведева 19,1 тысячи подписчиков. В русскоязычном — 1,3 миллиона.

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Очаков

По калу - это к британским учёным, они по этому делу ведущие специалисты.

GammiPluh

почему ты Путина называешь своим президентом?

Asd10

Судя по видео укров из здания выдуло. Но сам дом устоял. Его наверно при СССР строили.

pepelmetal

Временно оккупирован украинскими боевиками