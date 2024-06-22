Медведев завел телеграм-канал «для англосаксов»

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев начал вести телеграм-канал на английском языке.

«Специально для англосаксов решил сделать отдельный ресурс. Пусть наслаждаются!» — написал Медведев в русскоязычном телеграм-канале.

Он прорекламировал канал на своей странице в соцсети X. В посте Медведев заявил, что в X нет свободы слова, так как ему не дают премиум-аккаунт. «Придется ответить на эти манипуляции активным применением новой российской мегабомбы ФАБ-3000! Вы можете найти ее в моем новом Telegram-канале», — написал зампред.

Первой записью в новом телеграм-канале стало стилизованное изображение американского президента Джо Байдена, на котором его лицо представлено в виде черепа. «Привет всем англоязычным!» — поприветствовал подписчиков Медведев.

Следом зампред СБ РФ опубликовал перевод своей публикации о странном подходе США к обсуждению ДСНВ: желании ограничить стратегические вооружения, одновременно ведя против России военные действия через Украину.

На момент публикации у англоязычного телеграм-канала Медведева 19,1 тысячи подписчиков. В русскоязычном — 1,3 миллиона.