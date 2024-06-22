Минобороны заявило об уничтожении первой канадской БМП Senator

Вооруженные силы Российской Федерации впервые уничтожили канадский бронеавтомобиль Senator в зоне спецоперации, сообщило Минобороны.

«Потери противника составили свыше 140 военнослужащих, боевая бронированная машина Senator канадского производства», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в телеграм-канале.

Также группировка «Восток» уничтожила британскую 155-мм гаубицу FH-70, американскую гаубицу М198, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Бронеавтомобиль Senator начали выпускать в 2019 году. Машина на шасси пикапа Ford F-550 получила дизельный двигатель мощностью 400 лошадиных сил. Бронекорпус автомобиля обеспечивает защиту пассажиров от огня стрелкового оружия, а V-образное днище позволяет выдержать подрыв на мине. Бронеавтомобиль может нести пулеметы или автоматический гранатомет.

В конце мая военкоры сообщали, что российские бойцы захватили в Волчанске в качестве трофея канадский бронеавтомобиль Roshel Senator, а еще один уничтожили.