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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны заявило об уничтожении первой канадской БМП Senator

Источник:
Sibnet.ru
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Захваченная российскими военными БМП Senator
Захваченная российскими военными БМП Senator
Фото: © телеграм-канал «Военный осведомитель»

Вооруженные силы Российской Федерации впервые уничтожили канадский бронеавтомобиль Senator в зоне спецоперации, сообщило Минобороны.

«Потери противника составили свыше 140 военнослужащих, боевая бронированная машина Senator канадского производства», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в телеграм-канале.

Также группировка «Восток» уничтожила британскую 155-мм гаубицу FH-70, американскую гаубицу М198, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Бронеавтомобиль Senator начали выпускать в 2019 году. Машина на шасси пикапа Ford F-550 получила дизельный двигатель мощностью 400 лошадиных сил. Бронекорпус автомобиля обеспечивает защиту пассажиров от огня стрелкового оружия, а V-образное днище позволяет выдержать подрыв на мине. Бронеавтомобиль может нести пулеметы или автоматический гранатомет.

В конце мая военкоры сообщали, что российские бойцы захватили в Волчанске в качестве трофея канадский бронеавтомобиль Roshel Senator, а еще один уничтожили.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия #Оружие
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