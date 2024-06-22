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Греф назвал уникальной ситуацию для вкладов

Источник:
Sibnet.ru
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Сложившаяся в последнее время ситуация со вкладами — уникальная и выгодная для населения, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

«Исторически я не помню за последние 30 лет такой ситуации, когда был бы такой арбитраж между текущей инфляцией и доходами, которые люди получают по депозитам. Это не очень здоровая ситуация с точки зрения бизнеса, тяжело развивать бизнес в этих условиях, но с точки зрения людей, которые держат деньги на вкладах, это уникальная выгодная ситуация», — сказал Греф в интервью «России 1».

Глава Сбербанка допустил рост ставок по вкладам в случае дальнейшего повышения ключевой ставки Центробанка. «Это будет зависеть, конечно, от спроса на деньги», — добавил Греф.

Центробанк 7 июня четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Однако в следующем месяце, по словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, возможно ее «существенное» повышение.

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