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Гастроэнтеролог рассказал, можно ли есть черешню и арбуз с косточками

Источник:
Sibnet.ru
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Косточка от черешни не может застрять в организме, а в арбузных семечках есть полезные вещества, рассказал гастроэнтеролог Сергей Вялов.

«Ее (черешню) можно есть с косточками. Это самый большой вопрос, который у всех возникает. Если ты не боишься разбить унитаз, можно есть с косточкой. Потому что она нигде не застрянет, и невозможно, чтобы она куда-то там «втыкнулась» или за что-то зацепилась. Она естественным образом покидает человека», — сказал Вялов в программе «Что за?» на RTVI.

Арбузные семечки можно жевать, продолжил гастроэнтеролог.

«Польза, собственно, косточек, она появляется только тогда, когда ты их разжевал. Потому что даже в арбузных семечках есть полезные вещества. Но пока они внутри своей оболочки, они недоступны. И тебе надо пожевать семечки, чтобы получить то, что в них спрятано», — пояснил Вялов.

Врач предупредил, что в черешне много сахара, поэтому ее потребление в больших количества наносит удар по кишечнику. «Там 12 или даже 18%, в зависимости от сорта. То есть ты съедаешь килограмм — и вот тебе твои 180 граммов сахара, это полпачки», — сказал Вялов.

По этой же причине арбуз также следует есть в маленьких количествах, рассказал специалист. «Если там 12% сахара или даже по минимуму — 10%, арбуз весит три килограмма, 10% — это 300 граммов», — отметил он.

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