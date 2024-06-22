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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, видео опубликовала пресс-служба Кремля в телеграм-канале.

Путин, встав на одно колено, поправил на венке ленты, а затем, склонив голову под звуки метронома, почтил память погибших в боях.

В церемонии, посвященной 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны, приняли участие ветераны боевых действий, военнослужащие, выпускники военных вузов. Цветы к Вечному огню также возложил Министр обороны Андрей Белоусов.

Президент также возложил цветы к обелискам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почётного звания «Город воинской славы».

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