Вице-спикера красноярского Заксобрания заподозрили в избиении женщины

Депутата Законодательного собрания Красноярского края подозревают в том, что он избил сожительницу и угрожал ей, сообщило СУ СК РФ по региону. Под описание попадает вице-спикер парламента Андрей Новак (КПРФ).

По предварительной версии следствия, ночью 14 июня 2024 года 49-летний подозреваемый, находясь в квартире дома по улице Юности в Красноярске, поссорился с сожительницей и несколько раз ударил ее руками и ногами по голове и телу. При этом мужчина угрожал убить женщину, слова она восприняла серьезно.

По словам женщины, партнер в 2022 году дважды избивал ее. За медицинской помощью она не обращалась.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 117 УК РФ (истязание) и части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством). Максимальное наказание — три года лишения свободы.

Имя депутата не называется. Но в середине июня местная жительница Инна Яковлева обвинила вице-спикера краевого парламента Андрея Новака в насилии. Его возраст совпадает с возрастом мужчины из сообщения СК. Новак комментировал, что не знаком с женщиной. Произошедшее он называл провокацией.

Новак был депутатом горсовета Минусинска. С 2015 года избирается в заксобрание Красноярского края. В 2021-м он стал вице-спикером парламента, а 2023-м баллотировался в губернаторы и набрал чуть больше 6%.