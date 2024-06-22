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Песков объяснил, зачем Путин подарил Ким Чен Ыну второй Aurus

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын в автомобиле Aurus
Фото: © ЦТАК

Президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну второй автомобиль Aurus, так как он необходим главе государства, живущего под санкциями, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Учитывая тот режим, в котором не по своей вине приходится уже долгие годы жить северокорейцам, очевидно, что такие подарки имеют прикладное значение и, конечно же, весьма необходимы для использования главой государства», — цитирует РБК Пескова.

На вопрос, не слишком ли дорогой это подарок, пресс-секретарь ответил, что нет — в свете отношений между государствами. «Тем более для страны, которая является непосредственно нашим соседом», — добавил он.

Российский лидер сам сел за руль Aurus и прокатил северокорейского коллегу на автомобиле. Затем они поменялись местами. 

Второй подаренный Ким Чен Ыну автомобиль Aurus — «машина на короткой базе». Это обновленная модель с более узкими фарами, новыми решеткой радиатора, бампером, капотом и крыльями. Ранее в феврале северокорейский лидер получил удлиненный автомобиль.

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Топ комментариев

Очаков

По калу - это к британским учёным, они по этому делу ведущие специалисты.

Asd10

Судя по видео укров из здания выдуло. Но сам дом устоял. Его наверно при СССР строили.

GammiPluh

почему ты Путина называешь своим президентом?

GammiPluh

Заботимся? нет! - соблюдаем осторожность, а то сначала кастрюлеголовость, теперь холера... хочется быть...