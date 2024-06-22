Илон Маск стал отцом двенадцатого ребенка

Еще один ребенок родился у американского миллиардера Илона Маска и топ-менеджера Neuralink Шивон Зилис. Таким образом, бизнесмен стал отцом 12 детей.

Третий общий ребенок Маска и Зилис родился в начале года, пишут Bloomberg Businessweek и Business Insider со ссылкой на источники. В 2021 году они стали родителями близнецов. Причем Зилис уверяла друзей и коллег, что у нее не было романтических отношений с миллиардером, он только выступил донором спермы.

В первом браке с писательницей Джастин Уилсон Маск стал отцом шестерых детей: первенец, сын Невада, умер в возрасте 10 недель от синдрома внезапной детской смерти, затем появились двойняшки Гриффин и Ксавьер, тройняшки Дамиан, Саксон и Кая.

Третья спутница бизнесмена, певица Граймс (Клэр Буше) родила сыновей X A-XII (читается как Экс Эш Эй-Твелв) и Техно Механикуса и дочь Y.

По мнению Маска, «демографический коллапс» — самая большая проблема, с которой сталкивается человечество.