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Режиссера фильмов «ДМБ» и «Даун Хаус» признали иноагентом

Источник:
Sibnet.ru
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Роман Качанов в роли Геры Либермана в фильме «ДМБ»
Фото: © кадр из фильма «ДМБ»

Кинорежиссер Роман Качанов, автор культовых фильмов «ДМБ» и «Даун Хаус», включен в список иностранных агентов, сообщается на сайте Минюста России.

«Р.Р. Качанов выступал против специальной военной операции на Украине, отождествлял Российскую Федерацию с террористической организацией. Распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооруженных Сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Роман Качанов — сын мультипликатора Романа Качанова, создавшего мультфильмы о Чебурашке, «Варежка», «Тайна третьей планеты».

В «ДМБ» Качанов сыграл каптера Геру Либермана, рассуждавшего о сусликах, которых никто не видит, но они есть.

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Культгид #Светская хроника #Россия
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Обсуждение (12)
Топ комментариев

Asd10

Судя по видео укров из здания выдуло. Но сам дом устоял. Его наверно при СССР строили.

Очаков

По калу - это к британским учёным, они по этому делу ведущие специалисты.

GammiPluh

почему ты Путина называешь своим президентом?

GammiPluh

Заботимся? нет! - соблюдаем осторожность, а то сначала кастрюлеголовость, теперь холера... хочется быть...