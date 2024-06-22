Режиссера фильмов «ДМБ» и «Даун Хаус» признали иноагентом

Кинорежиссер Роман Качанов, автор культовых фильмов «ДМБ» и «Даун Хаус», включен в список иностранных агентов, сообщается на сайте Минюста России.

«Р.Р. Качанов выступал против специальной военной операции на Украине, отождествлял Российскую Федерацию с террористической организацией. Распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооруженных Сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Роман Качанов — сын мультипликатора Романа Качанова, создавшего мультфильмы о Чебурашке, «Варежка», «Тайна третьей планеты».

В «ДМБ» Качанов сыграл каптера Геру Либермана, рассуждавшего о сусликах, которых никто не видит, но они есть.