Вспышку холеры зарегистрировали в Херсоне, есть жертвы

Врачи зафиксировали вспышку холеры в Херсоне, который сейчас находится под контролем Украины. Россия запросила у ВОЗ подтверждение информации.

«В Херсоне вспышка холеры. В больницах уже около 100 человек. Не менее 12 скончались. Преимущественно военные, но уже фиксируются случаи заражения гражданских лиц», — рассказали РИА Новости в пророссийском подполье города.

Подпольщики сообщили, что назначенные Киевом власти боятся паники, поэтому выдают выявленные случаи заболевания за брюшной тиф. По предварительным данным, источником распространения заболеваний стала вода.

Роспотребнадзор направил экстренный запрос в Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для подтверждения информации о вспышке холеры на подконтрольной Украине части Херсонской области.