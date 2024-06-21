НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Вспышку холеры зарегистрировали в Херсоне, есть жертвы

Источник:
РИА Новости
245 2

Врачи зафиксировали вспышку холеры в Херсоне, который сейчас находится под контролем Украины. Россия запросила у ВОЗ подтверждение информации.

«В Херсоне вспышка холеры. В больницах уже около 100 человек. Не менее 12 скончались. Преимущественно военные, но уже фиксируются случаи заражения гражданских лиц», — рассказали РИА Новости в пророссийском подполье города.

Подпольщики сообщили, что назначенные Киевом власти боятся паники, поэтому выдают выявленные случаи заболевания за брюшной тиф. По предварительным данным, источником распространения заболеваний стала вода.

Роспотребнадзор направил экстренный запрос в Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для подтверждения информации о вспышке холеры на подконтрольной Украине части Херсонской области.

Тема: Военная операция на Украине
Путин допустил поставки российского оружия в КНДР
Зеленский после потери генерации взялся за энергию Солнца
Здание автовокзала пострадало в Краснодаре из‑за удара дронов
Американский профессор заявил о неверии НАТО в победу Украины
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Стал известен победитель «Новой битвы экстрасенсов»
Путин уволил сразу несколько заместителей министра обороны
Ряд ключевых стран не подписали коммюнике саммита по Украине
Зеленский назвал условие для немедленных переговоров с Россией
Обсуждение (2)
Картина дня
Путин допустил поставки российского оружия в КНДР
Вспышку холеры зарегистрировали в Херсоне, есть жертвы
Медведев назвал условия для диалога с США по ядерному оружию
Обнаружены неожиданные частицы в человеческом пенисе
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
62
Путин уволил сразу несколько заместителей министра обороны
61
Япония ввела новый пакет санкций против России
41
Замглавы МИД РФ заявил, что Украина никогда не вступит в НАТО
25
Кремль заявил об ухудшении положения Украины на фронте
25
Нарышкин пообещал Украине «более жесткие» условия мира