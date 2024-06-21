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Российское правительство начало бороться с укреплением рубля

Источник:
«Лента.ру»
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Правительство России на фоне резкого укрепления рубля, начавшегося после ужесточения санкций США, снизило порог обязательной продажи валютной выручки с 80 до 60 %, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

В правительстве объяснили это решение «стабилизацией курса национальной валюты и достижением достаточного уровня валютной ликвидности».

Ранее крупные экспортные компании были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 60%. Мера будет действовать до 30 апреля 2025 года.

Власти примут меры против быстрого роста курса рубля, который угрожает бюджету и невыгоден компаниям, приводит «Лента.ру» слова инвестиционного банкира, профессора Высшей школы экономики Евгений Коган. В качестве одной из них он называл снижение продаж валютной выручки.

Минфин США 12 июня ввел санкции в отношении Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и большого количества финансовых организаций в разных странах, которые обслуживали российские внешнеторговые операции. Помимо остановки торгов долларами и евро на Мосбирже, новые ограничения ударили по импорту, в том числе из дружественных стран, что снизило спрос на валюту.

При этом поступление валюты в страну продолжилось в прежнем объеме в связи с тем, что на стоимость экспорта ограничительные меры не повлияли. В результате спрос на валюту оказался ниже предложения, а поиск способов ее покупки в новых условиях усугубил ситуацию.

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