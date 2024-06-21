Сериал «Ландыши» пополнит коллекцию оригинальных проектов Wink

Фото: © кадр из сериала «Ландыши»
Съемки музыкального сериала «Ландыши» завершились, драмеди
пополнит линейку Wink Originals.
По сюжету Катя Орлова и Леха Данилин встречаются в провинциальном
русском городе и женятся в один день. Он — обычный парень, а она —
рафинированная «дочка миллиардера», которая выросла в Лондоне и потеряла
родителей в автомобильной катастрофе. Их отношения — борьба противоположностей.
Главные роли исполнили Ника Здорик («Хор») и Сергей
Городничй («Цикады»), также в сериале снялись Ирина Паутова («Нулевой
пациент»), Евгений Коряковский («ГДР») и Владимир Стержаков («Молодежка»).
Сериал будут состоять из восьми эпизодов. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Wink в этом году.