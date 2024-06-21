Сериал «Ландыши» пополнит коллекцию оригинальных проектов Wink

Съемки музыкального сериала «Ландыши» завершились, драмеди пополнит линейку Wink Originals.

По сюжету Катя Орлова и Леха Данилин встречаются в провинциальном русском городе и женятся в один день. Он — обычный парень, а она — рафинированная «дочка миллиардера», которая выросла в Лондоне и потеряла родителей в автомобильной катастрофе. Их отношения — борьба противоположностей.

Главные роли исполнили Ника Здорик («Хор») и Сергей Городничй («Цикады»), также в сериале снялись Ирина Паутова («Нулевой пациент»), Евгений Коряковский («ГДР») и Владимир Стержаков («Молодежка»).

Сериал будут состоять из восьми эпизодов. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Wink в этом году.