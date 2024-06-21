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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Володин назвал пять причин для Запада «избавиться от Зеленского»

Источник:
Sibnet.ru
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Вложения Вашингтона и Брюсселя в президента Украины Владимира Зеленского не оправдались зaявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Вашингтон и Брюссель решили избавиться от Зеленского. <...> вложения Вашингтона и Брюсселя в Зеленского не оправдались. Пришла пора от него избавляться», — написал Володин в своем телеграм-канале.

Спикер Госдумы назвал пять причин такого решения: низкий уровень поддержки Зеленского среди граждан Украины, не легитимность Зеленского, президент Украины и его приспешники утратили доверие Вашингтона и Брюсселя, неудачи киевского режима на поле боя, банкротство Украины.

Володин напомнил, что полномочий Зеленского как президента Украины истек, а его рейтинг в мае опустился до 17%. "По итогам прошлого года госдолг Украины достиг 80% ВВП.

«Всемирный банк считает: если в 2025 году западные кредиторы откажутся списывать долги Киева, включаю долги частных компаний и банков, страну ждет банкротство», — добавил спикер Госдумы.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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GammiPluh

Заботимся? нет! - соблюдаем осторожность, а то сначала кастрюлеголовость, теперь холера... хочется быть...

nicollaich

Можно ещё энергию Луны использовать.Можно у американцев купить аккумуляторы.Можно построить электростанцию...

GammiPluh

почему ты Путина называешь своим президентом?

Asd10

Займись уже самообразованием. Почитай (🤣🤣) что нибудь по теме. Мне лениво наполнять твой краниальный...