Вложения Вашингтона и Брюсселя в президента Украины Владимира Зеленского не оправдались зaявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Вашингтон и Брюссель решили избавиться от Зеленского. <...> вложения Вашингтона и Брюсселя в Зеленского не оправдались. Пришла пора от него избавляться», — написал Володин в своем телеграм-канале.

Спикер Госдумы назвал пять причин такого решения: низкий уровень поддержки Зеленского среди граждан Украины, не легитимность Зеленского, президент Украины и его приспешники утратили доверие Вашингтона и Брюсселя, неудачи киевского режима на поле боя, банкротство Украины.

Володин напомнил, что полномочий Зеленского как президента Украины истек, а его рейтинг в мае опустился до 17%. "По итогам прошлого года госдолг Украины достиг 80% ВВП.

«Всемирный банк считает: если в 2025 году западные кредиторы откажутся списывать долги Киева, включаю долги частных компаний и банков, страну ждет банкротство», — добавил спикер Госдумы.