Россия оставляет за собой право поставлять оружие в другие регионы, не исключено, что в КНДР, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Те, кто поставляет это оружие, считают, что они с нами не воюют, ну я и сказал, в том числе и в Пхеньяне, что мы оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы, имея в виду наши договоренности с Корейской Народно-Демократической Республикой, я и этого не исключаю, куда они попадут дальше», — приводит РИА Новости заявление Путина.

Российский лидер ранее прокомментировал публикации в СМИ о том, что Южная Корея может пересмотреть позицию о прямых поставках оружия на Украину. Республика Корея оказывала гуманитарную помощь Украине, поставляла военные предметы нелетального характера, но не оружие.

«Что касается поставок летального оружия в зону боевых действий на Украину, то это было бы очень большой ошибкой. Надеюсь, что этого не произойдет. Если это будет происходить, тогда и мы тоже будет принимать соответствующие решения, которые вряд ли понравятся сегодняшнему руководству Южной Кореи», — предупредил Путин.