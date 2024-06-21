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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин допустил поставки российского оружия в КНДР

Источник:
РИА Новости
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Россия оставляет за собой право поставлять оружие в другие регионы, не исключено, что в КНДР, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Те, кто поставляет это оружие, считают, что они с нами не воюют, ну я и сказал, в том числе и в Пхеньяне, что мы оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы, имея в виду наши договоренности с Корейской Народно-Демократической Республикой, я и этого не исключаю, куда они попадут дальше», — приводит РИА Новости заявление Путина.

Российский лидер ранее прокомментировал публикации в СМИ о том, что Южная Корея может пересмотреть позицию о прямых поставках оружия на Украину. Республика Корея оказывала гуманитарную помощь Украине, поставляла военные предметы нелетального характера, но не оружие.

«Что касается поставок летального оружия в зону боевых действий на Украину, то это было бы очень большой ошибкой. Надеюсь, что этого не произойдет. Если это будет происходить, тогда и мы тоже будет принимать соответствующие решения, которые вряд ли понравятся сегодняшнему руководству Южной Кореи», — предупредил Путин.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

pepelmetal

А я помню как она с пеной у рта кричала, нет ни наукраине ни в европе никакого фашизма ну получила то...

mosquito__2010

Мир иллюзий он конечно многогранен.

Game Rock

Ну так чего нам боятся. По заявлению поезидента подовляющая часть населения России имеет годовой доход...

Killer X

ну все, хохлы принялись воровать солнечный ветер!