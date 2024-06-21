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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Внезапная проверка войск началась в Белоруссии

Источник:
Sibnet.ru
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Внезапная проверка готовности соединений и воинских частей к выполнению задач по предназначению началась в Белоруссии, сообщила пресс-служба Минобороны страны.

«Для проведения проверки будут задействованы полигоны и участки местности в Брестской и Гомельской областях», — говорится в сообщении белорусского военного ведомства.

К проверке привлекли воинские части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО.

На первом этапе они отработают оперативное занятие назначенных районов и их инженерную подготовку, организацию охраны и обороны, заступление на боевое дежурство. Затем военным предстоит выполнить учебно-боевые задачи.

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Оборона #Армия
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GammiPluh

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nicollaich

Можно ещё энергию Луны использовать.Можно у американцев купить аккумуляторы.Можно построить электростанцию...

GammiPluh

почему ты Путина называешь своим президентом?

Asd10

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