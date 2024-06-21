Внезапная проверка войск началась в Белоруссии

Внезапная проверка готовности соединений и воинских частей к выполнению задач по предназначению началась в Белоруссии, сообщила пресс-служба Минобороны страны.

«Для проведения проверки будут задействованы полигоны и участки местности в Брестской и Гомельской областях», — говорится в сообщении белорусского военного ведомства.

К проверке привлекли воинские части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО.

На первом этапе они отработают оперативное занятие назначенных районов и их инженерную подготовку, организацию охраны и обороны, заступление на боевое дежурство. Затем военным предстоит выполнить учебно-боевые задачи.