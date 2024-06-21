Власти Таджикистана запретили ношение «чуждой одежды»

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал закон «О регулировании торжеств и церемоний», запрещающий ношение одежды, «чуждой национальной культуре» страны.

За несоблюдение этого закона предусмотрен штраф, но до сих пор точно не указано, какие именно виды одежды считаются «чуждыми национальной культуре» и запрещены к продаже и ношению, приводит агентство «Азия-Плюс» содержание закона.

Эти положения закона вызвали в обществе дискуссии и споры о запрете на одежду. Некоторые жители жалуются, что власти останавливают на улицах женщин в хиджабах и требуют, чтобы они сняли хиджаб или носили его как платок.

В 2018 году Министерство культуры Таджикистана выпустило «Инструкцию по рекомендованной одежде для девушек и женщин», которая содержала призыв не носить черный хиджаб, «слишком открытую европейскую одежду», мини-юбки, галоши и тапочки.