Вертолет разбился в Амурской области

Вертолет Robinson R-66, на борту которого находились четыре человека, потерпел крушение в Амурской области, на борту находились четыре человека, говорится в сообщении Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Вертолет вылетел из Зеи в Тындинский округ, связь с ним прервалась. Сегодня спасатели обнаружили вертолет, все четыре человека погибли», — рассказали ТАСС в пресс-службе Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ).

По предварительным данным, инцидент произошел 20 июня. Вертолет с пилотом и тремя пассажирами вылетел с площадки лесоперерабатывающего комбината до точки, расположенной вблизи реки Джелтула в Тындинском районе Амурской области. Но к назначенному месту он не прибыл.