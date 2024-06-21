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Вертолет разбился в Амурской области

Источник:
ТАСС
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Вертолет Robinson R-66, на борту которого находились четыре человека, потерпел крушение в Амурской области, на борту находились четыре человека, говорится в сообщении Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Вертолет вылетел из Зеи в Тындинский округ, связь с ним прервалась. Сегодня спасатели обнаружили вертолет, все четыре человека погибли», — рассказали ТАСС в пресс-службе Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ).

По предварительным данным, инцидент произошел 20 июня. Вертолет с пилотом и тремя пассажирами вылетел с площадки лесоперерабатывающего комбината до точки, расположенной вблизи реки Джелтула в Тындинском районе Амурской области. Но к назначенному месту он не прибыл.

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Топ комментариев

pepelmetal

А я помню как она с пеной у рта кричала, нет ни наукраине ни в европе никакого фашизма ну получила то...

mosquito__2010

Мир иллюзий он конечно многогранен.

Game Rock

Ну так чего нам боятся. По заявлению поезидента подовляющая часть населения России имеет годовой доход...

Killer X

ну все, хохлы принялись воровать солнечный ветер!