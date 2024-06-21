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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия впервые применила в зоне СВО трехтонные бомбы с УМПК

Источник:
РИА Новости
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Российская авиация впервые в зоне специальной военной операции применили авиабомбу ФАБ-3000 с модулем планирования и коррекции (УМПК), сообщил немецкий журналист Юлиан Репке со ссылкой на видео, распространившееся в интернете.

«Сегодня Россия сбросила на Украину первую ФАБ-3000 M-54 УМПК <…> в прифронтовом селе Липцы Харьковской области», — приводит РИА Новости слова Репке.

Журналист сослался на видео, снятое российским беспилотником, на котором запечатлен прилет боеприпаса и мощный взрыв. Официального подтверждения этому нет.

В марте Минобороны России сообщило о запуске массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Как рассказал российский военный эксперт Алексей Леонков, трехтонная авиабомба обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов.

Тема: Военная операция на Украине
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GammiPluh

Заботимся? нет! - соблюдаем осторожность, а то сначала кастрюлеголовость, теперь холера... хочется быть...

nicollaich

Можно ещё энергию Луны использовать.Можно у американцев купить аккумуляторы.Можно построить электростанцию...

GammiPluh

почему ты Путина называешь своим президентом?

Asd10

Займись уже самообразованием. Почитай (🤣🤣) что нибудь по теме. Мне лениво наполнять твой краниальный...