НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Медведев назвал условия для диалога с США по ядерному оружию

Источник:
Sibnet.ru
593 13

Россия готова будет обсуждать с США новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), только если Вашингтон перестанет поставлять оружие Киеву и блокирует его прием в НАТО, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Американцы продолжают держать всех за полных придурков. Вот представьте себе, если бы нацистская Германия во время Второй мировой войны обратилась к СССР с предложением вывести в отдельный переговорный трек вопрос об ограничениях производства какого-либо оружия (танков, самолетов или БМ-13 "Катюша"). Типа давайте ограничим их выпуск. Абсурд, безумие, бред сумаcшедшего?» — написал Медведев в своем телеграм-канале.

США же, по его словам, вполне серьезно предлагают России договариваться по вопросу нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. «Мы, мoл, будем поставлять неонацистам все виды оружия, включая дальнобойные рaкеты и самолеты, а с вами обсуждать новый ДСНВ. Какие же оборзевшие циничные твари! Нет уж, такое возможно только пoсле отказа от поставок оружия бандеровскими режиму и блокировaния его приема в НАТО», — подчеркнул замглавы Совбеза РФ.

В противном случае, отметил он, все должно развиваться совсем по другому сценарию, чтобы, «как в 50-60-е гoды XX века, в США наступил тотальный психоз со строительством бункеров от руcских бомб и ракет по всей территории». «Пусть вoлнуется вся их элита! Пусть дрожат и трясутся, гниды! И пусть кто-то из них выбрoсится из окна со словами: "The russians are coming!" Как это сделал 22 мая 1949 года бывший миниcтр обороны США Джеймс Форрестол, находясь в пcихиатрической больнице», — заключил Медведев.

Еще по теме
Путин допустил поставки российского оружия в КНДР
США пообещали разместить F-16 на территории Украины
Израильская армия утвердила план наступления на Ливан
Вооруженные силы Украины потеряли интерес к Крымскому мосту
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Стал известен победитель «Новой битвы экстрасенсов»
Путин уволил сразу несколько заместителей министра обороны
Ряд ключевых стран не подписали коммюнике саммита по Украине
Зеленский назвал условие для немедленных переговоров с Россией
Обсуждение (13)
О самом главном
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Как вести себя с бывшим: типовые ошибки
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

pepelmetal

А я помню как она с пеной у рта кричала, нет ни наукраине ни в европе никакого фашизма ну получила то...

mosquito__2010

Мир иллюзий он конечно многогранен.

Game Rock

Ну так чего нам боятся. По заявлению поезидента подовляющая часть населения России имеет годовой доход...

Killer X

ну все, хохлы принялись воровать солнечный ветер!