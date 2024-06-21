Россия готова будет обсуждать с США новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), только если Вашингтон перестанет поставлять оружие Киеву и блокирует его прием в НАТО, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Американцы продолжают держать всех за полных придурков. Вот представьте себе, если бы нацистская Германия во время Второй мировой войны обратилась к СССР с предложением вывести в отдельный переговорный трек вопрос об ограничениях производства какого-либо оружия (танков, самолетов или БМ-13 "Катюша"). Типа давайте ограничим их выпуск. Абсурд, безумие, бред сумаcшедшего?» — написал Медведев в своем телеграм-канале.

США же, по его словам, вполне серьезно предлагают России договариваться по вопросу нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. «Мы, мoл, будем поставлять неонацистам все виды оружия, включая дальнобойные рaкеты и самолеты, а с вами обсуждать новый ДСНВ. Какие же оборзевшие циничные твари! Нет уж, такое возможно только пoсле отказа от поставок оружия бандеровскими режиму и блокировaния его приема в НАТО», — подчеркнул замглавы Совбеза РФ.

В противном случае, отметил он, все должно развиваться совсем по другому сценарию, чтобы, «как в 50-60-е гoды XX века, в США наступил тотальный психоз со строительством бункеров от руcских бомб и ракет по всей территории». «Пусть вoлнуется вся их элита! Пусть дрожат и трясутся, гниды! И пусть кто-то из них выбрoсится из окна со словами: "The russians are coming!" Как это сделал 22 мая 1949 года бывший миниcтр обороны США Джеймс Форрестол, находясь в пcихиатрической больнице», — заключил Медведев.