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Экс-глава Кировской области Никита Белых вышел на свободу

Источник:
Sibnet.ru
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Никита Белых
Фото: Пресс-служба Президента России / CC BY 4.0

Осужденный на восемь лет за взятки экс-губернатор Кировской области Никита Белых вышел на свободу в связи с истечением срока наказания, сообщил его адвокат Андрей Грохотов.

«Сейчас я на свободе. Здоровье и самочувствие у меня нормальное. В дальнейших планах — приоритет семье, детям, работе», — написал Белых в заявлении для прессы.

Бывший чиновник добавил, что «всегда открыт для журналистов, однако давать интервью и отвечать на вопросы сегодня и в ближайшее время» не будет.

«Многое за 8 лет в нашей стране изменилось, а я объективно был ограничен в информации (все эти годы без интернета, последние два года без ТВ, а последние два месяца еще без сервиса переписки), поэтому необходимо многое узнать», — отметил Белых.

Белых 49 лет. Занимался бизнесом, политическую карьеру начал в 2001 году в партии «Союз правых сил». В 2008 году стал губернатором Кировской области по представлению президента России Дмитрия Медведева. В 2014 году, уже после возвращения в России прямых выборов губернатора, одержал на них победу и вновь занял кресло главы региона.

Задержан в 2016 году в одном из московских ресторанов. Пресненский суд Москвы в феврале 2018 года приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 миллиона рублей за получение взятки в размере 400 тысяч евро от бизнесмена Юрия Судгаймера. Сам Белых своей вины не признал.

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Топ комментариев

pepelmetal

А я помню как она с пеной у рта кричала, нет ни наукраине ни в европе никакого фашизма ну получила то...

mosquito__2010

Мир иллюзий он конечно многогранен.

Game Rock

Ну так чего нам боятся. По заявлению поезидента подовляющая часть населения России имеет годовой доход...

Killer X

ну все, хохлы принялись воровать солнечный ветер!