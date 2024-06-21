Стали известны подробности проекта «Места силы» с экстрасенсами

Новое мистическое реалити «Место силы», где примут участие люди со сверхспособностями, выйдет на ТНТ 29 июня.

Участники проекта — люди, считающие себя обладателями сверхспособностей. Участники попробуют раскрыть секреты питерских легенд, пролить свет на исторические события, окутанные тайнами, а также помогут звездным гостям разобраться в сложных жизненных ситуациях.

Первыми в проект «зайдут» девять участников, которым придется вместе жить. Каждую неделю шоу будет покидать один из экстрасенсов.

Ведущий проекта — фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко. Премьера первого выпуска состоится 29 июня в 19.00 на ТНТ.